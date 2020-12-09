«Мисс Россия» рассказала, какие подарки не любит получать

Татьяна Котова считает сладости и одежду не самыми лучшими подарками. Фото: официальный аккаунт Татьяны Котовой в "Инстаграм"

Обладательница титула «Мисс Россия», модель и певица Татьяна Котова опубликовала в своем аккаунте в «Инстаграме» предновогодний пост. Девушка предложила обсудить, какие подарки, на ее взгляд, являются самыми нежеланными на Новый год.

Так, по словам красавицы, мужчинам, конечно, надоели носки, духи, бритвы и кружки.

А у девушек список нежеланных подарков немного шире.

Так, под знаком «минус» - мягкие плюшевые игрушки, посуда и принадлежности для кухни, бесполезные статуэтки и даже духи.

- Если точно не уверены, что она мечтала о таких, - уточнила Татьяна.

Обувь и одежда - тоже не лучшие подарки. Еще, по словам певицы, шоколадки и сладости не порадуют девушек.

- Хотя, бесспорно, самый худший подарок - это его отсутствие, - написала Татьяна.

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Показываем, как сильно изменилась девушка за это время

Обладательница титула «Мисс Россия», певица, очаровательная блондинка из Ростовской области Татьяна Котова опубликовала в аккаунте в «Инстаграме» свои фотографии, сделанные 13 лет назад. С уверенностью можно сказать, что девушка за эти годы сильно изменилась, причем, в лучшую сторону.

АЛЛО!

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