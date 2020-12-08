«Мисс Россия» обнародовала в сети архивные фото 13-летней давности

Татьяна (на фото - в центре) была очаровательна в те годы. Фото: официальный аккаунт Татьяны Котовой в "Инстаграм"

Обладательница титула «Мисс Россия», певица, очаровательная блондинка из Ростовской области Татьяна Котова опубликовала в аккаунте в «Инстаграме» свои фотографии, сделанные 13 лет назад. С уверенностью можно сказать, что девушка за эти годы сильно изменилась, причем, в лучшую сторону.

Так, тело стало более накачанным и спортивным, да и в целом сегодняшний образ выглядит намного выигрышнее, чем тот, который был у Татьяна 13 лет назад.

Татьяна (на фото - слева) всегда могла похвастаться отличной фигурой. официальный аккаунт Татьяны Котовой в "Инстаграм"

Снимки, которые Татьяна выложила в интернет, были сделаны на конкурсе «Мисс Вселенная», куда девушка отправилась после победы на российском конкурсе красоты.

- Это были очень насыщенные три недели в Мексике. На конкурсе я впервые увидела, как многие участницы из Латинской Америки приезжали с капсулами от дизайнеров (одежда, обувь, аксессуары), они доставали фото с готовым луком на каждый день, и больше ни о чем не думали. Я же была обычной девочкой, у которой еще не было определенного вкуса и опыта. Поэтому я прилетела с семью чемоданами, - рассказала Татьяна.

Дальше она говорит, что брала все, что попадется под руку.

- Одной только косметики был целый чемодан. До сих пор не понимаю, зачем мне нужно было три разных шампуня и три кондиционера для волос, - недоумевает девушка.

На этом снимке Татьяна (на фото - во втором ряду слева) напоминает главную героиню фильма "Анжелика".официальный аккаунт Татьяны Котовой в "Инстаграм"

НЕ ХВАТИЛО НАКЛАДНЫХ РЕСНИЦ

Также Татьяна отметила, что ее конкурентки каждое утро выглядели будто на званом ужине.

- Они были с накладными ресницами и вечерним макияжем. У российских девушек не было такого опыта, и я подумала, что мне хватит 5 пар ресниц для выступлений, но, оказалось, что каждый день у нас была запланирована программа: пресса, экскурсии, съемки, репетиции к шоу, благотворительные ужины, - продолжает Татьяна Котова.

Татьяна Котова (на фото - крайняя слева) нежится на солнышке вместе с другими красавицами. официальный аккаунт Татьяны Котовой в "Инстаграм"

Поэтому ее отцу пришлось разбираться во всех видах ресниц и пересылать их дочке из России в Мексику. К сожалению, тогда победа досталась не Татьяне, а девушке и из Японии.

А так Татьяна выглядит сейчас: официальный аккаунт Татьяны Котовой в "Инстаграм"

- Но для меня это была отличная возможность заявить о себе, получить опыт, побывать в Мексике, узнать страны по рассказам и приобрести красивых талантливых подруг со всего мира, - призналась Татьяна.

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Красавица посоветовала одиноким женщинам ждать свой идеал

Очаровательная певица, модель, обладательница титула «Мисс Россия» в очередной раз обновила свой профиль в «Инстаграм». Татьяна предстала перед своими подписчиками в дерзком коротком алом платье. А под снимком написала развернутый пост для одиноких женщин, которые ждут встречи со своим мужчиной.

А В ЭТО ВРЕМЯ:

"Успеть и не офигеть": Котова призналась, что живет в машине

Она рассказала о жизни на колесах

Обладательница титула «Мисс Россия – 2006», модель и певица Татьяна Котова, по ее словам, живет в очень напряженном графике.

У девушки практически нет свободного времени. Дома из-за напряженного ритма она бывает редко. Зачастую многие вещи ей приходится успевать делать в машине. Например, наносить макияж, менять одежду и многое другое.

АЛЛО!

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