"Успеть и не офигеть": Котова призналась, что живет в машине

Татьяна Котова рассказала о напряженном графике. Фото: официальная страница Татьяны Котовой в "Инстаграм"

Обладательница титула «Мисс Россия – 2006», модель и певица Татьяна Котова, по ее словам, живет в очень напряженном графике.

У девушки практически нет свободного времени. Дома из-за напряженного ритма она бывает редко. Зачастую многие вещи ей приходится успевать делать в машине. Например, наносить макияж, менять одежду и многое другое.

Обо всем этом она написала на своей странице в «Инстаграме».

Пост сопровождается фотографией белокурой красавицы из салона дорого авто.

- Вот так я езжу целыми днями. Только это постановочное фото, а если бы я вам показала все на скрытой камере, то вы бы увидели, как я почти живу в машине, - пишет девушка.

Далее она перечисляет, чем именно ей приходится заниматься в салоне: делать прическу, переодеваться, созваниваться с командой .

- Еще веду переговоры, работаю в ноуте, ем (у меня даже есть специальные столик и холодильник для этого). Сегодня как раз такой день. Пожелайте мне все успеть и не офигеть, - подытожила красавица.

Пост собрал сотни лайков и комментариев.

Кто-то в шутку спросил, есть ли в автомобиле кофемашина, другой фолловер пожелал плодотворной недели, а третий резюмировал : «Красивая и еще умная».

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А еще порассуждала о божественной природе

Татьяна Котова, как выяснилось, не только певица, модель и обладательница титула «Мисс Россия — 2006», но еще немного философ. Именно такие выводы приходят в голову при прочтении ее очередного поста в «Инстаграм». Так, Татьяна решила поговорить о ценности женщины.

А В ЭТО ВРЕМЯ:

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Дончанка Татьяна Котова в очередной раз обновила свою страницу в Instagram. Певица выложила фотографию, на которой запечатлена с двумя очаровательными песиками. Красавица рассказала, что ее питомцев зовут Кики и Степашка.

АЛЛО!

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