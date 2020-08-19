Татьяна Котова опубликовала мимимишные снимки со своими любимцами

Татьяна Котова и ее питомцы, - Кики и Степашка. Фото: Официальный аккаунт Котовой в "Инстаграм"

Дончанка Татьяна Котова в очередной раз обновила свою страницу в Instagram. Певица выложила фотографию, на которой запечатлена с двумя очаровательными песиками. Красавица рассказала, что ее питомцев зовут Кики и Степашка.

В минувшее воскресенье Татьяна устроила для себя и для своих домашних животных выход в свет. В компании с подругой, Степашкой и Кики экс-солистка «ВИА Гры» посетила ресторан.

- Кики и Степашка вели себя невероятно прилично, будто леди и джентльмен на приёме у английской королевы. Просто спали, а затем отправились привести волосы в порядок. Правда, не пёсикам, а мне - у них итак все всегда шииикарно, - сообщила Котова.

Также Татьяна попросила у подписчиков помощь.

- Подскажите побольше заведений в Москве, в которые можно с собаками. Мы в поиске Фрэндли ресторанов,- задалась вопросом известная исполнительница.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что Татьяна Котова рассказала об отношениях с «папиками» и продюсерами.

- Каждая может реализоваться и быть счастливой вне зависимости от наличия мужчины или семьи. Да, это может показаться диким тем, у кого есть дети, муж и ... в общем-то всё. Да, это не значит, что все женщины, имеющие мужчину, нереализованные. Но! Я никогда не выставляю личную жизнь напоказ, мои успехи, как и неудачи, не проплачивают папики, я не спала с продюсерами, у меня вообще уже давно нет продюсера, и я даже встречалась с парнями младше меня.. Абсолютно всего я добилась сама, - сообщила певица.

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