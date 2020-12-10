В Ростовской области на трассе иномарка насмерть сбила пешехода

Сотрудники УГИБДД устанавливают обстоятельства аварии

Смертельное ДТП произошло в Аксайском районе на 1077 км трассы. 37-летний водитель иномарки "Фолььцваген транспортер" накануне, 9 декабря, около 23:40 сбил пешехода.

По предварительной информации, машина двигалась в сторону Краснодара. На одном из участков дороги автомобилист сбил человека, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу на красный свет. В темноте водитель не заметил идущего человека из-за того, что на его одежде не было никаких световозвращающих элементов.

От полученных травм пешеход умер на месте происшествия.

В региональном Управлении ГИБДД сообщили, что сейчас по факту аварии проводится проверка. Специалисты устанавливают личность погибшего в ДТП человека.

Стоит отметить, что зимой водителям стоит быть особенно внимательными. В утреннее и ночное время на некоторых участках донских дорог из-за минусовых температур образуется лед.

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