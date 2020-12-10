«У меня всегда с собой косметичка»: «Мисс Россия» рассказала о секретах красоты

Обладательница титула «Мисс Россия», экс-солистка группы «ВИА Гра» и просто очаровательная женщина Татьяна Котова, как и многие представительницы прекрасного пола, не может обойтись без декоративной косметики.

Об этом Татьяна рассказала в своем блоге в «Инстаграме». По словам девушки, она пользуется хайлайтером для блеска кожи, бальзамом для губ, тушью для ресниц. А также консилером, с помощью которого можно скрыть недостатки кожи, а еще – тональным кремом, румянами, подводкой для глаз, помадой и основой под макияж.

Декоративную косметику Татьяна наносит с помощью кисточек и спонжей.

- Короче, со всеми средствами - я, не умею выделять или довольствоваться малым. У меня всегда с собой вся косметичка, на всякий случай, - призналась красавица.

Подписчицы живо отреагировали на этот пост. Многие признались, что также пользуются всеми этими средствами.

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АЛЛО!

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