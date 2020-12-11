Сразу несколько припаркованных автомобилей вспыхнули в Ростове

В Ростове ночью массово вспыхнули автомобили. Фото: соцсети

В Ростове за ночь в одном месте сгорели сразу несколько автомобилей

Инцидент произошел на улице Зорге, в районе дома № 33/2 в ночь на пятницу, 11 декабря. Местный житель в ужасе бегал по улице рядом с пылающими машинами и кричал, что начался пожар. Затем прогремели несколько оглушительных взрывов, а затем в течение нескольких минут все стихло.

О произошедшем рассказали очевидцы в одном из городских пабликов соцсети. Автор поста даже приложил фото полыхающих ярким пламенем автомобилей. Пользователи в комментариях даже не исключили того, что это мог быть поджог, но истинная причина возгорания пока остается неизвестной. Ее теперь предстоит выяснить экспертам.

Ситуацию прокомментировали, в региональном ГУ МЧС. По их сведениям, ночью загорелись машины Datsun on-DO, ВАЗ-2114, Skoda Fabia, Fiat Ducato и Renault Koleos. Огонь простирался на 50 квадратных метров. Локализовать его удалось в 1:47, а полностью потушить - в 1:53.

- К тушению пожара привлекались 9 человек личного состава и 2 единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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Пламенем было охвачено 70 квадратных метров.

АЛЛО!

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