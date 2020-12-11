"В здоровом теле - здоровый дух": ростовчан приглашают на бесплатные тренировки

Занятия пройдут на спортивных площадках возле дома. Фото: пресс-служба ростовской администрации

Ученые доказали, что для здоровья и долголетия каждому человеку необходимы регулярные физические нагрузки. Походы в спортзал требуют денег и отнимают время на дорогу, поэтому власти Ростова-на-Дону придумали проводить бесплатные тренировки для горожан.

На спортивных площадках рядом с домом для жильцов организуют занятия спортом. Ростовчане смогут поучаствовать в разминках, зарядках, специальных играх, сдать нормативы ГТО, а также попробовать на себе специальные комплексы упражнений.

Тренировки возле дома будут проходить под наблюдением профессиональных спортсменов и тренеров. Люди смогут задать специалистам интересующие вопросы.

Жителям донской столицы не придется платить за тренировки - все занятия абсолютно бесплатны, но проводятся по записи.

АЛЛО!

Уточнить время и место тренировок ростовчане могут по телефону: 8 (863) 210-64-91.

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