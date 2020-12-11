В Ростове-на-Дону назвали сроки реконструкции кинотеатра "Россия"

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко на встрече с главными редакторами городских СМИ. Фото: Дадаян Давид

Сегодня, 11 декабря, глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил о планах по восстановлению здания, где раньше располагался кинотеатр "Россия". По его словам, проект его реконструкции не закрыт. Вскоре компания, с которой заключен контракт на восстановление, развернет деятельность на объекте. Сейчас он заброшен.

- Мы ожидаем, что инвестор начнет работы в следующем году. Одновременно стартует и благоустройство парка имени Горького. При реконструкции восстановят и фасад здания, который был изначально - отметил Алексей Валентинович.

Напомним, в конце 1990-х годов здание кинотеатра "Россия", вблизи центрального парка, было передано под нужды джазового центра имени Кима Назаретова. Однако уже в 2008 году постройку признали аварийной, а чуть позже снесли.

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