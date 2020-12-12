Ледяной дождь и гололед ожидаются в Ростове

Тротуары обработают противоледными реагентами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове и Ростовской области метеорологи прогнозирую в выходные дни осадки и возникновение гололеда.

Коммунальные службы Ростова начали работать в круглосуточном режиме. Сейчас на улицах находятся около 120 уборочных машин, сообщили в ростовской мэрии. Тротуары и остановочные комплексы обрабатываются противоледными реагентами.

В первую очередь коммунальщики обработали мосты и те части дорог и тротуаров, где есть уклон.

В мэрии рекомендуют ростовчанам избегать мест, где возможен обвал деревьев или обрыв линий электропередач. Владельцев личного транспорта в мэрии призвали парковаться только в разрешенных местах, чтобы не мешать работе коммунальной техники.

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