Переиграли матч: бывшего директора ФК «Чайка» отстранили от футбола

Комиссия утверждает, что директор клуба и арбитр вступили в сговор. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Комитет Российского футбольного союза спустя два года после встречи донского ФК «Чайка» и ФК «Армавир» пересмотрел результаты этой игры и применил санкции к экс-директору областного клуба и арбитру.

Члены контрольно-дисциплинарного комитета футбольного союза изучили документы, имеющие отношение к игре «Чайки» и «Армавира» в 1/32 Кубка России, просмотрели записи игры. В итоге комитет РФС пришел к выводу, что матч был договорным, рассказали в пресс-службе футбольной организации.

В РФС считают, что бывший директор «Чайки» Олег Баян «договорился» с арбитром, который затем выносил незаконные, по футбольным правилам, решения.

- До матча вступил в сговор с судьей, результатом которого стало предвзятое судейство, – пояснил руководитель контрольной комиссии Артур Григорьянц.

Экс-директор «Чайки», по решению РФС, пожизненно отстранен от любой деятельности в футболе. ФК «Чайка» засчитано техническое поражение со счетом 3:0.

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