Умер один из создателей легендарных советских самолетов-амфибий

Конструктор принимал участие в создании легендарных самолетов. Фото: Аца КОШТЭ

В Таганроге ушел из жизни Валентин Боев, принимавший участие в создании советских самолетов-амфибий А-40, Бе-200 и Бе-103.

Валентин Владимирович родился в 1936 году в одном из сел в Тамбовской области. Среднюю школу будущий авиаконструктор закончил в Таганроге. А затем поступил в местный радиотехнический институт.

В конце 1950-х Боев работал монтером на авиазаводе им. Димитрова. На авиазавод, который сейчас называется ТАНТК им. Бериева, Валентин Боев пришел в 1961 году. После института он работал старшим техником. Затем стал участвовать как инженер в испытаниях новой авиационной техники, стал одним из ведущих специалистов. В начале 2000-х годов он руководил авиационным предприятием.

Кроме самолетов-амфибий Валентин Боев занимался и самолетами радиоразведки. Конструктора наградили орденом Октябрьской революции и несколькими почетными медалями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Хорошо, если это не шпионаж»: о краже из самолета на миллион рублей говорим с военным журналистом Сергеем Тютюнником

Виновных ищут ростовские следователи (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.