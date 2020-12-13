В Новочеркасске во время пожара погиб мужчина

Спасатели боролись с огнем примерно двадцать минут.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новочеркасске Ростовкой области вчера вечером произошел пожар в частном домовладении. Спасатели обнаружили на месте инцидента тело 62-летнего мужчины.
Сообщение о возгорании в доме на улице Некрасова поступило в пожарную службу в 19:34.
Огонь охватил небольшую площадь – около 10 квадратных метров, в доме наблюдалось сильное задымление. Примерно через двадцать минут спасатели полностью ликвидировали возгорание.
В результате пожара погиб новочеркассец. Спасатели считают, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.
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