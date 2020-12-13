В Новочеркасске во время пожара погиб мужчина

Спасатели боролись с огнем примерно двадцать минут. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новочеркасске Ростовкой области вчера вечером произошел пожар в частном домовладении. Спасатели обнаружили на месте инцидента тело 62-летнего мужчины.

Сообщение о возгорании в доме на улице Некрасова поступило в пожарную службу в 19:34.

Огонь охватил небольшую площадь – около 10 квадратных метров, в доме наблюдалось сильное задымление. Примерно через двадцать минут спасатели полностью ликвидировали возгорание.

В результате пожара погиб новочеркассец. Спасатели считают, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Крупный пожар на ростовском рынке не могли потушить сутки

К утру понедельника спасателям удалось справиться с огнем (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.