Крупный пожар на ростовском рынке не могли потушить сутки

Пожар на рынке в Ростове-на-Дону 6 декабря 2020. Фото: МЧС по РО

Накануне, 6 декабря, в одном из павильонов крупного рынка "Классик" в Ростове-на-Дону возник крупный пожар. Огонь появился в магазине, где в промышленных масштабах складировали взрывоопасную пиротехнику. Когда пламя подобралось к коробкам с салютами, на рынке началось настоящее "новогоднее представление". Вот только прибывшие на место спасатели красоты не оценили. "Зрелищное шоу" стало настоящим ЧП, спасатели стали оперативно бороться с его источником.

Спустя несколько часов пожара огонь охватил четыре тысячи квадратных метров рынка. Этому способствовал сильный ветер, который разгонял искры по всей округе. Столб черного дымы видели за многие километры от места происшествия. Те, кто живет по соседству, слышали громкие взрывы.

С огнем пытались справится почти 400 сотрудников МЧС. Задействовали более 100 единиц специального транспорта. На место даже прибыл губернатор области Василий Голубев. Спустя несколько часов специалисты определили предварительную причину пожара. В спасательном ведомстве отметили, что огонь мог появится из-за аварийного состояния электропроводки. Так ли это, испытательная пожарная лаборатория выяснит только после ликвидации пожара.

Пожарники работали на рынке всю ночь. Только к утру понедельника появилась информация, что огонь полностью ликвидирован. Сейчас владельцы торговых павильонов считают убытки. Пострадали десятки магазинов, многие которых сгорели дотла с находившимся в них товаром.

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