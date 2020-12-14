Солнечное затмение увидят ростовчане: когда и как наблюдать

Наблюдать его можно будет только с помощью специальных приборов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 14 декабря, жители Ростова-на-Дону и области смогут наблюдать солнечное затмение. Небесное явление произойдет в вечернее время. В нашем регионе астрономы зафиксируют лишь малую часть от полного затмения.

Как пояснил сотрудник научной обсерватории в парке имени Горького Николай Демин, полная фаза затмения пройдет узкой полосой лунной тени по территории Чили и Аргентины. Затмение начнется около 17:30. Его сможет увидеть любой желающий на сайте московского планетария. Оно будет транслироваться в онлайн режиме, астрономическое явление продлится в течение двух минут.

- Это затмение является повторением полного солнечного затмения, которое случилось в 2002 году. Следующее произойдет в 2038 году, - отметил ученый.

Он добавил, что из-за погоды на Дону зафиксировать его можно будет только специальными приборами. Активность на небе сегодня проявят и многочисленные метеоры. Так называемый поток Геминиды считается одним из самых крупных в этом году. На сайте Международной метеорной организации сообщают, что к северу от экватора "звездопад" можно увидеть в вечерние часы. Разумеется, для этого небо должно быть безоблачным.

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