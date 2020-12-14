В магазинах Ростова создадут группы для контроля "безмасочников"

За соблюдением правил буду следить специалисты Фото: Екатерина СИМОХИНА

В донской столице в преддверии Нового года власти рекомендовали магазинам ужесточить контроль за соблюдением противокоронавирусных мер.

На встрече с представителями сетей и магазинов первый замглавы Ростова Юрий Овчинников предложил владельцам создать «специальные группы», чтобы мониторить ситуацию в торговых залах. По его словам, работники из таких групп должны следить за ношением масок и не допускать очередей и скоплений людей.

В пример магазинам чиновник привел автовокзалы. По его наблюдениям, на вокзалах для людей с признаками респираторных заболеваний созданы отдельные помещения. В этих комнатах посетители дожидаются приезда медиков.

Кроме того, представитель мэрии призвал владельцев магазинов обновить разметку на полах торговых залов для соблюдения социальной дистанции. И, заодно, в мэрии рекомендовали открыть перед праздниками дополнительные кассы.

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