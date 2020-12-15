В новогодний трамвай в Ростове будут впускать только пять пассажиров

В донской столице будет ездить праздничный трамвай Фото: Иван МАКЕЕВ

Как стало известно во время заседания антитеррористической комиссии города Ростова-на-Дону, в специальные праздничные новогодние трамваи будут впускать всего по пять пассажиров. Такое ограничение связано с соблюдением антикоронавирусных мер, которые должны предотвратить дальнейшее заражение людей смертельно опасным вирусом.

Все пассажиры трамвая должны будут носить защитные маски, чтобы не подхватить коронавирус или случайно не заразить других людей.

В донской столице активно готовятся к главному зимнему празднику. Напомним, что в преддверии Нового года по городу поедет празднично украшенный трамвай, главными пассажирами которого станут Снегурочка и Дед Мороз. Праздничный транспорт запустят в 20-х числах декабря.

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