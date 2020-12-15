Ростовская писательница стала лауреатом премии "Русский детектив"

Ростовчанка получила премию за свой детектив. Фото: аккаунт Елизаветы Лосевой в Инстаграм

Писательница из Ростова-на-Дону Лиза Лосева стала лауреатом литературной премии "Русский детектив" в номинации "Открытие года".

Девушка недавно выпустила детектив в ретро стиле под названием "Черный чемоданчик Егора Лисицы". В нем речь идет о 20-х годах прошлого века, а главный герой Егор Лисица осваивает новую науку - криминалистику - и мечтает с помощью нее раскрывать различные преступления. На фоне этого стремления он случайно попадает в отряд, где орудует отъявленный преступник и Егору ничего не остается, кроме как, вступить с ним в борьбу.

Напомним, что премия "Русский детектив" присуждается ежегодно, чтобы поощрить деятелей литературы и кино за вклад в развитие жанра детектива. А также она помогает отыскать новые таланты в сфере остросюжетного кино и детективного жанра.

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