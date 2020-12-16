"Скоро Дима будет моложе тебя": Полина Диброва показала семейное фото

Дмитрий Дибров с супругой Полиной. Фото: Instagram Дмитрий Дибров

Семейное счастье Дибровых вновь подверглось обсуждению в социальных сетях. Люди указали на разницу в возрасте супругов.

Полина Диброва разместила в своем профиле снимок с мужем. На фотографии Дмитрия обнимает за плечи супруга.

По какой-то причине снимок не понравился людям. Они принялись оставлять едкие комментарии: "Да здравствует, фотошоп!", "Скоро Димка будет моложе тебя", "Сочувствую", "Персональный Санта".

Впрочем, нашлись и подписчики, которым фотография пришлась по душе. Многие отметили, что Дмитрий Дибров заметно помолодел. Супруги отлично дополняют друг друга во всем. Полина Получила получила множество комплиментов от посторонних людей. Они отмечали ее красоту и природное обаяние.

Семейной паре пожелали огромного счастья в 2021 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчанка сдала арендованную приставку в ломбард и попала в руки полиции

В отношении нее возбуждено уголовное дело (подробности)

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!