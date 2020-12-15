Ростовчанка сдала арендованную приставку в ломбард и попала в руки полиции

В Ростове местная жительница сдала арендованную приставку в ломбард Фото: "КП" Архив

В донской столице задержали девушку, подозреваемую в совершении мошенничестве.

В местный отдел полиции обратился мужчина и сообщил, что совсем недавно он на одном из популярных сайтов дал объявление об аренде игровой приставки. На него откликнулась женщина, которой потерпевший впоследствии и передал консоль. Как только она ушла, тут же перестала выходить на связь. Здесь-то парень и заподозрил неладное.

Полицейские занялись поисками злоумышленницы. Позже им удалось задержать подозреваемую, которой оказалась 37-летняя местная жительница. Своей вины она отрицать не стала и сообщила, что сдала приставку в ломбард.

- В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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