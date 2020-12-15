Двух похитителей электроинструментов поймали в Ростове

В Ростове поймали двух парней, подозреваемых в краже Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице задержали двух молодых людей, подозреваемых в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно, что двое парней 24 и 27 лет во время работы на строящемся объекте беспрепятственно похитили дрель и перфоратор. Общая сумма причиненного ущерба составила 50 тысяч рублей. На следующий день подрядчик обнаружил пропажу инструмента и обратился в местный отдел полиции.

Правоохранители занялись поисками похитителей. Спустя недолгое время, они обнаружили и задержали подозреваемых. Позже стало известно, что молодые люди ранее уже были судимы за аналогичное преступление.

- В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Подозреваемый свою вину отрицать не стал.

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