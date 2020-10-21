Кража сотового телефона в аэропорту "Платов" раскрыта по горячим следам

Ростовчанин в аэропорту похитил у москвича телефон Фото: "КП" Архив

В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В дежурную часть полиции в аэропорту "Платов" пришел 56-летний житель Московской области и сообщил, что при прохождении предполетного досмотра, по собственной невнимательности, забыл свой телефон стоимостью 10 тысяч рублей в ящике для личных вещей. Через некоторое время он обнаружил его отсутствие, но, когда вернулся к металлоискателю, сотового там не оказалось.

Полицейские провели необходимые мероприятия и нашли 33-летнего подозреваемого в краже ростовчанина. Свою вину мужчина отрицатьне стал и полностью сознался в содеянном.

- В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальное наказание предполагает лишение свободы на срок до 5 лет, - - сообщили в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

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