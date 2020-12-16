Более миллиона рублей пытались незаконно провезти через Азовский порт

Виновному в незаконной перевозке денег придется выплатить крупный штраф

В морском пункте пропуска «Азов» в каюте одного из судов пограничники обнаружили крупную сумму незадекларированных денег. Нарушитель попытался спрятать наличные, но во время осмотра помещений сотрудники регионального Пограничного управления ФСБ нашли валюту.

Сотрудники ведомства пресекли контрабанду более одного миллиона рублей. Специалисты обнаружили восемь тысяч долларов США и более 500 тысяч рублей.

- Все материалы задержания и изъятые деньги передали сотрудникам таможни «Морского порта Азов», - отметили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Ростовской области.

В отношении члена экипажа судна, нарушившего законодательство, сотрудники ведомства возбудили дело об административном правонарушении за отсутствие декларации. Ему грозит крупный штраф, размер которого равен двукратной стоимости незадекларированных денег.

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