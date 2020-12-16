Трупы мужчины и женщины обнаружили в одной из ростовских квартир

Два трупа обнаружили в ростовской квартире Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В донской столице обнаружили тела двух погибших молодых людей.

На днях в следственный комитет Пролетарского района сообщили, что в одной из квартирна улице Шолохова находятся два трупа - парень 33 лет и 29-летняя женщина. Признаков насильственной смерти на телах обнаружено не было.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства события. Следователи уже назначили проведение целого ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской.

- Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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Личность погибшего уже установлена.

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