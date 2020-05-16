В переходе в центре Ростова обнаружили труп мужчины
В донской столице сегодня, 16 мая, ранним утром на ступенях подземного пешеходного перехода был обнаружен труп мужчины.
Страшную находку сделали прохожие возле управления СКЖД на Театральной площади. О произошедшем очевидцы рассказали в одном из городских пабликов соцсети.
По словам охраны управления, личность погибшего уже установлена, это 28-летний Зураб Джишиашвили. Охранники сообщили, что мужчина сел на парапет пешеходного перехода, будучи явно в неадекватном состоянии. А затем просто рухнул на ступеньки.
О происшествии сообщили в полицию, на место приехала оперативно-следственная группа.
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ИСТОЧНИК KP.RU