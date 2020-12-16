Батайский самоучка смастерил огнестрел

Полицейские задержали мужчину с самодельным "пистолетом" во время патрулирования улиц. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Ростовские полицейские взяли под подписку о невыезде мужчину, который своими руками смастерил огнестрельное оружие.

Предмет, похожий на пистолет, у дончанина обнаружили случайно во время досмотра. Его задержали во время патрулирования на одной из улиц Ростова-на-Дону. Стражи порядка попросили предъявить документы, но таковых при себе у пешехода не оказалось.

Полицейские отвезли мужчину в районный отдел полиции для разбирательств. Оказалось, что задержанный имеет судимость за приобретение и хранение наркотиков. Правоохранители утверждают, что его самодельное устройство является огнестрельным оружием. Задержанный заявил, что носил его с собой на всякий случай для личных нужд.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении и ношении оружия. Он находится по подпиской о невыезде.

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