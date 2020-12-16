Предлагал чужое дизтопливо: на уловку афериста из Ростовской области клюнули в некольких регионах

Аферист обманывал продавцов и покупателей. Фото: Тимур ХАНОВ

Сотрудники МВД задержали жителя Батайска, придумавшего замысловатую схему обмана покупателей дизтоплива. Арестованный проворачивал схему в Калужской области и, как считают полицейские, в Иркутском регионе и Калмыкии.

Батайчанин находил в интернете объявления о продаже топлива и звонил владельцам. Он договоривался о месте, где произойдет сделка. Владельцы соглашались и присылали бензовозы. Аферист тем временем находил в интернете желающих купить топливо по очень низкой цене. Чаще всего он обращался к тем, кто владеет сельскохозяйственной или грузовой техникой. Убеждал покупателей подозреваемый тем, что кто-то из прежних заказчиков не стал забирать топливо, и ему якобы требовалось срочно освободить бензовоз.

Далее обмануть и продавцов и покупателей для афериста было делом техники. Покупатели подъезжали к бензовозу и переводили деньги на счет мошенника. После чего батайчанин скрывался. А затем покупатели узнавали от владельцев топлива, что товар на самом деле не оплачен.

С помощью такой схемы мошенник «заработал» около двух миллионов рублей, рассказали в пресс-службе управления МВД по Калужской области. В его поиске и аресте принимали участие полицейские из Калуги, Элисты и Ростова. Арестованный сейчас находится в Калуге.

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