"Все на одно лицо": Анастасия Костенко устроила встречу с подругами

Анастасия Тарасова(Костенко) встретилась с подругами детства. Фото: Instagram Анастасии Костенко

Третья по счету супруга футболиста Дмитрия Тарасова - 26-летняя Анастасия - устроила встречу с подругами. На девичнике присутствовали только самые близкие.

Модель сообщила, что подруги приехали к ней, но не в полном составе.

- С каждой у меня драгоценные годы дружбы. Обожаю каждую из вас и ценю! - отметила ростовская красавица Анастасия Костенко.

На встрече присутствовала младшая сестра Анастасии - Кристина, которая сейчас постоянно живет в Санкт-Петербурге. На снимке она держит собаку по кличке Эмми.

Все девушки оказались в одинаковых футболках и с подарками, которые по какой-то причине оказались упакованы в черные бумажные сумки. Многие посчитали это странным, ведь на носу Новый год, и такой цвет выглядит немного мрачным.

Фолловеры не прошли мимо этой фотографии и поделились мнением о подругах Анастасии Костенко.

"Похожи, словно сестры", "Какие все красивые", "А говорят, что женской дружбы не бывает. Врут!", "Все на одно лицо", - высказывались они.

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