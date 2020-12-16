В Ростове на ремонт дорог запланировали потратить 460 миллионов рублей

На масштабный ремонт дорог в Ростове потратят 460 тысяч рублей Фото: "КП" Архив

В донской столице запланировали масштабный ремонт дорог.

Больше десятка улиц приведут в порядок дорожные рабочие. Конкурс на проведение работ уже объявила Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Всего на ремонт дорог из казны будет выделено более 460 миллионов рублей.

- На всех улицах заменят дорожное покрытие и канализационные люки, нанесут разметку, установят новые бордюры. Работы должны быть выполнены к 1 августа 2021 года, - следует из конкурсной документации.

Планируется отремонтировать улицу Нариманова (от улицы Погодина до переулка Марксистского, а также от проспекта М. Нагибина до улицы Мартовицкого), на нее уйдет 38,1 миллионов рублей. Кроме того, будут приведены в порядок улица Раздорская (от улицы Казахской до улицы Фурмановской) за 10,8 миллионов рублей; улица Шеболдаева (от улицы Вавилова до площади 2-й Пятилетки) за 3,5 миллиона рублей.

А также отремонтируют улицу Некрасовскую (от переулка Силикатный до улицы Майкопской) и потратят на это еще 3,5 миллиона рублей. На ремонт улицы Всесоюзной (от улицы Портовой до улицы Всесоюзной, дом № 166 и от улицы Портовой до улицы Малиновского) уйдет почти 70 миллионов рублей. Наибольшая сумма будет выделена на ремонт проспекта М. Нагибина (от улицы Текучева до улицы Плиева) - 133,4 миллиона рублей.

Еще ростовские дорожники приведут в порядок улицу Мечникова (от проспекта Будённовский до переулка Доломановский) за 14 миллионов рублей; улицу Казахскую (от улицы Чистопольская до переулка Беломорского) за 2,5 миллионов рублей; улицу Майкопскую (от улицы Некрасовская до дома № 17 по улице Майкопской) за 3,2 миллиона рублей. Ремонт будет произведен на улице Оганова (от улицы Особенная до улицы Таганрогская) за 50,8 миллионов рублей; улице Мадояна (от улицы Доватора до улицы Малаховская) за 30,1 миллионов рублей; улице Фурмановской (от улицы Плиева до улицы Раздорская) за 47,5 миллионов рублей; переулке Силикатном (от ул. Разина до улицы Некрасовская) за 5,5 миллионов рублей.

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