Тайник с наркотиками нашли в сарае жителя Ростовской области

Запрещенное вещество учуяла служебная собака Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крупную партию наркотиков донские полицейские нашли у 52-летнего жителя села Рогалик Миллеровского района. Служебная собака учуяла запах конопли и привела сотрудников правоохранительных органов в сарай подозреваемого.

В залежах хлама и мусора сотрудники линейного отдела нашли сухую траву с характерным запахом. Подозрительную находку полицейские отправили на экспертизу.

Эксперты-криминалисты выяснили, что содержимое является запрещенным к обороту и хранению веществом.

- Вес изъятой «запрещенки» составил более 160 граммов, что является крупным размером, - отметили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере". За это преступление подозреваемому дончанин грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Экс-тренер "Ростов-Дона" Амброс Мартин уходит из сборной России

Причиной стал неудачный исход игры (подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.