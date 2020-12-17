Тайник с наркотиками нашли в сарае жителя Ростовской области

Запрещенное вещество учуяла служебная собака
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Крупную партию наркотиков донские полицейские нашли у 52-летнего жителя села Рогалик Миллеровского района. Служебная собака учуяла запах конопли и привела сотрудников правоохранительных органов в сарай подозреваемого.
В залежах хлама и мусора сотрудники линейного отдела нашли сухую траву с характерным запахом. Подозрительную находку полицейские отправили на экспертизу.
Эксперты-криминалисты выяснили, что содержимое является запрещенным к обороту и хранению веществом.
- Вес изъятой «запрещенки» составил более 160 граммов, что является крупным размером, - отметили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере". За это преступление подозреваемому дончанин грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Экс-тренер "Ростов-Дона" Амброс Мартин уходит из сборной России
Причиной стал неудачный исход игры (подробности)
АЛЛО!
Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.