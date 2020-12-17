Пропавшую блондинку из Новочеркасска нашли живой

Поиски пропавшей увенчались успехом. Фото: Лиза Алерт Юг.

В Ростовской области завершены поиски пропавшей жительницы Новочеркасска Татьяны Беловол, которая нуждалась в помощи медиков и имела проблемы со здоровьем.

53-летняя женщина пропала 20 ноября. Почти месяц от нее не поступало никаких вестей. Родственники дончанки опасались, что она попала в беду. Женщина не отвечала на звонки и сообщения в мессенджерах и социальных сетях.

После распространения ориентировки люди сообщили о предположительном месте нахождения пропавшей. Жительницу Ростовской области нашли и передали родственникам.

Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Волонтеры регионального отделения поискового отряда благодарят всех неравнодушных людей, которые откликнулись на просьбу о помощи в поисках.

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