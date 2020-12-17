Зараженную бактериями свинину нашли в Ростовской области

В образце свинины нашли кишечную палочку. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области специалисты выполнили закупку контрольного образца охлажденной свинины, в мясе нашли болезнетворные бактерии.

Контрольный образец исследовали в ростовском референтном центре Россельхознадзора. Тесты показали наличие бактерий «группы кишечной палочки», рассказали в пресс-службе референтного центра. Свинина не соответствует требованиям к мясной продукции. В дальнейшем в Россельхознадзоре примут решение о возможных санкциях к производителю продукции. Где именно инспекторы купили зараженную свинину в ведомстве не уточняют.

Болезнетворные разновидности кишечной палочки могут вызывать пищевые отравления. Законы и требования таможенного союза запрещают продажу зараженных продуктов питания.

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