Один из железнодорожных переездов в Ростовской области временно закроют

Движение поездов не будет осуществляться в течение десяти часов. Фото: пресс-служба СКЖД.

В Ростовской области на одном из участков железной дороги проведут ремонтные работы. В пятницу, 18 декабря, железнодорожный переезд 1359 км на улице Промышленной в Батайске на ночь будет временно закрыт.

- Движение поездов будет прекращено в период с 18 декабря с 21:00 до 7:00 19 декабря, - отметили в региональной пресс-службе СКЖД.

После этого времени движение поездов по этому участку будет осуществляться в прежнем режиме.

Людям, планирующим поехать на поездах в это время в сторону Батайска, стоит пересмотреть свои планы в пользу другого транспорта.

Напомним, с начала января в донской столице начнется реконструкция моста на Западном. Изменится движение нескольких направлений общественного транспорта в Ростове-на-Дону.

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