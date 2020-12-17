Как украсят Ростов-на-Дону к Новому году 2020: гирлянды, елки и эффектные фотозоны

Как украсят Ростов-на-Дону к Новому году 2020 Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Как украсят Ростов-на-Дону к Новому году 2020: "Комсомольская правда - Ростов-на-Дону" напомнит о том, какие украшения появились на городских улицах.

Итак, отметим, что в этом году ростовские власти решили не прибегать к закупке новых украшений, поэтому город украсили хорошо знакомые местным жителям композиции. От уже неактуальных украшений, а именно флажков и баннеров, конечно же, пришлось отказаться, но в целом картина и без того получилась приятная и радующая глаз.

Перед рабочими стояла задача - полностью завершить монтаж украшений к 15 декабря. И они полностью уложились в срок. Город украшают не только традиционные новогодние ели, но и милые светящиеся елочки на столбах. Кроме того, рядом с парком Горького появились две уже хорошо знакомые ростовчанам композиции в виде новогодних шаров, внутри которых находится великолепная фотозона.

Невероятно красивая композиция появилась и рядом с бывшим кинотеатром "Ростов" - лошадиная упряжка из искусственного газона, окруженная светящимися деревьями. Пока неизвестно, где же все-таки воздвигнуты часы, которые служили украшением сначала Соборного, а затем Университетского переулков.

Стоит упомянуть и светящиеся ели, установленные почти по всей протяженности улицы Большой Садовой. Нельзя забывать и про развешанные по всему городу гирлянды и традиционные композиции с надписью "С Новым годом!"

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