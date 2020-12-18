Болельщики поддержали команду после поражения от ЦСКА

Фанаты поддержали "Ростов" после проигрыша. Фото: ФК "Ростов"

В четверг, 17 ноября, "Ростов" потерпел поражение от московского ЦСКА. Но фанаты не стали "кидать камнями" в любимую команду, как это часто бывает, а, наоборот, поддержали.

Теплые слова благодарности за игры в первой половине сезона получили игроки команды желто-синих. Многие отметили, что у команды все еще впереди и за этот перерыв у них будет возможность сыграться, так как большинство игроков пришли в команду недавно. Кроме того, свой вклад в поддержку болельщиков внесло еще и то, что даже несмотря на многочисленные проигрыши команда идет зона еврокубков.

"Все нормально. Команда мы с тобой", "Думаю, что все впереди, команда вся молодая и нужно время сыграться. Ждем побед в 2021", "Откройте таблицу, заслоните пальцем столичный междусобойчик олигарх-команд, и что увидите? Мы в самом верху! Не только на юге - во всей стране! Лучшие из нестоличных команд!!!" - написали преданные болельщики.

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