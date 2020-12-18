В Ростовской области ищут уклонистку от алиментов

Женищну ищут полицейские. Фото: пресс-слуба ГУ МВД по Ростовской области

В Ростовской области полицейские ищут молодую женщину, которая подозревается в уклонении от выплаты алиментов на содержание детей. 32-летняя жительница Кашарского района Надежда Гусарова объявлена в розыск.

Сейчас родственники женщины ищут ее, чтобы взыскать хоть какие-то деньги на еду, одежду и лекарства детей, но пока дончанка не стремится наладить общение. Она не навещает ребятишек и совсем не общается с ними. Родственники пропавшей ничего не знают о ее местонахождении.

Рост женщины около 160-165 сантиметров, она худощавого телосложения, на левом плече есть шрам от пореза. Волосы короткие, крашенные в темный цвет с медным оттенком. Глаза светло-каштанового цвета.

Судя по фото, Надежда Гусарова выглядит чуть моложе своего возраста.

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АЛЛО!

Если вы располагаете какими-либо сведениями о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8-863-88-21-3-21; 8-863-88-22-2-24, 8-928-182-24-58, 8-999-471-06-39 или 02.

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