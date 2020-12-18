В Ростове-на-Дону мужчина вынес из офиса сейф и стал миллионером

Полицейские быстро вышли на подозреваемого. Фото: Архив КП

Дерзкую кражу сейфа с деньгами совершили 30-летний житель Шахт. Он ночью взломал дверь в офисе транспортной компании, прошел в кабинет к руководителю и забрал металлический ящик, в котором хранились два миллиона рублей.

Полицейские выяснили, что подозреваемый был знаком с бывшим сотрудником предприятия. Он рассказал ему, где в офисном помещении хранятся деньги. Выбрав удобное время, подозреваемый просто вынес сейф из здания и увез на машине к себе домой. После мужчина вытащил деньги и потратил их по своему усмотрению.

Сотрудники правоохранительных органов просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и произвели дополнительные оперативные действия, а после вышли на подозреваемого. Они выяснили, что мужчина уже был ранее судим.

- Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в Главном Управлении МВД по Ростовской области.

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