Водитель иномарки сбил 74-летнюю бабушку и ее маленького внука в Ростовской области

Пожилой женщине и ребенку оказали медицинскую помощь. Фото: Архив КП

В пятницу, 18 декабря, около семи часов утра в Ростовской области произошла авария с двумя пострадавшими. Как сообщили в региональном Управлении ГИБДД, на автодороге Азов - Староминская водитель иномарки "Хундай Акцент" сбил 74-летнюю женщину и трехлетнего мальчика.

По предварительной информации, 53-летний водитель совершил наезд на людей в тот момент, когда бабушка с внуком переходили дорогу по пешеходному переходу.

В результате произошедшей аварии пешеходы получили травмы и были доставлены в больницу. В медицинском учреждении им оказали всю необходимую помощь. Сейчас медики следят за их состоянием.

В ведомстве уточнили, что по факту аварии сейчас проводится проверка. Сотрудникам ведомства предстоит выяснить, по какой причине мужчина не пропустил людей, которые переходили дорогу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону мужчина вынес из офиса сейф и стал миллионером

Но его радость длилась недолго (подробности)

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!