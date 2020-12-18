Алексей Логвиненко оценил преобразившийся парк Собино

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко прогулялся по парку. Фото: Instagram Алексей Логвиненко

Жители Западного жилого массива Ростова-на-Дону дождались завершения работ по благоустройству в парке Собино. На его территории появились зоны отдыха и спорта, амфитеатр, детская площадка, место для выгула собак, велодорожка и многого чего еще.

Теперь ростовчане смогут провести в Собино время весело и с пользой. Для комфорта жителей города в парке установили комфортабельные скамейки, навигационные столбы и урны для мусора.

Зеленая аллея из трехсот дерев и кустарников только улучшит общее впечатление от прогулок по обновленному парку. Оценить ее красоту ростовчане смогут уже этой весной, когда на ветках появятся первые зеленые листочки, а на клумбах - яркие цветы.

Люди с ограниченными возможностями здоровья наверняка тоже оценят изменения в парке. Специально для них на территории Собино установили разметку из тактильной плитки, а также поставили пандус, который необходим инвалидам-колясочникам.

- Теперь парк имени Собино обрел вторую жизнь и, я уверен, как и раньше, станет любимым местом отдыха не только жителей Железнодорожного района, но и всего города, - поделился глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в своем личном профиле в Instagram.

Во время благоустройства парка Собино городские власти вынуждены были сменить подрядчика. Все дело в том, что организация не совсем добросовестно отнеслась к проекту. Работы пришлось остановить в самом разгаре, сменив компанию путем расторжения договора в одностороннем порядке. Новый подрядчик выполнил работы в установленный срок.

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