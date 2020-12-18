Сильный снег, метель и морозы до минус 17 градусов надвигаются на Ростовскую область

В донском регионе ударят морозы до -17. Фото: Олег Адамович.

В Ростовской области в ближайшие дни резко ухудшится погода. Об этом сообщили в донском управлении МЧС со ссылкой на Росгидромет.

Погода начнет меняться в воскресенье, 20 декабря. В области стоит ждать с этого дня мокрый снег, а местами возможны сильные осадки. Снег может налипать на проводах и деревьях. Водителям стоит быть осторожнее: видимость испортится из-за метели, а на дорогах возможны снежные заносы.

В начале следующей недели - 21 и 22 декабря - ветер усилится до 15 — 18 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит минус 12 — 17 градусов, днем — минус 8 — 13 градусов. Осадки станут менее интенсивными только 23 декабря.

Похожая погода в эти же дни ожидается и в Ростове-на-Дону. В донской столице также пройдут мокрый, а временами сильный снег. На дорогах — гололедица. Скорость ветра составит пять — десять метров в секунду с порывами до 15 — 18 метров в секунду. А с 22 по 24 декабря столбик термометра начнет снижаться. Ночью морозы могут достигать минус четырех — минус девяти градусов, днем: минус трех — минус пяти градусов.

Из-за неблагоприятной погоды понизится уровень воды в реке Дон, а на участке Аксай — Азов он может снизиться до неблагоприятных отметок. Таганрогский залив покроется льдом.

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