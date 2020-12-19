Секрет идеальной фигуры раскрыла ростовчанка Татьяна Котова

По словам Котовой, важно следить за своим питанием. Фото: instagram.com/kottova.

Ростовская певица модель и певица Татьяна Котова рассказала, как поддерживает себя в форме. Секретами идеальной фигуры она поделилась в своей «Инстаграме».

По словам Котовой, важно следить за своим питанием. Так, она советует отказаться от жареного, продукты можно максимум тушить или слегка поджаривать. Для этого можно использовать масло Гхи(Ги), кокосовое масло и масло авокадо. Фрукты и сырые овощи не стоит есть на ночь, чтобы не было вздутия. А фрукты и ягоды лучше употреблять в первой половине дня, поскольку они содержат много фруктозы.

— Крупы, орехи, и бобовые перед готовкой лучше вымачивать, будет легче их переварить и усвоить. Помогаем себе различными ферментами, энзимами к еде, особенно при застольях с тяжелой пищей. Иногда ужин можно пропускать или делать разгрузочные дни без мяса, чтобы облегчить работу ЖКТ, — перечислила красавица другие советы.

Девушка продемонстрировала шикарные формы в нижнем белье. Фото: instagram.com/kottova.

Девушка озвучила и всем известные правила. Например, на фигуре могут отразиться сладости. Из рациона лучше исключить копчености, колбасы, сосиски и пельмени.

Котова призналась, что ей и самой нелегко соблюдать так много правил. Однако она старается это делать, чтобы фигура оставалась стройной, а кожа — сияла. Ростовчанка сразу же продемонстрировала успехи с помощью откровенного фото. Подписчиков восхитила красота Татьяны.

— Вы девушка огня, страсти, женской красоты и сексуальности. Фото назову «Богиня любви и огня», — написал один из поклонников.

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