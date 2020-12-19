Резкое похолодание придет в ближайшие дни в Ростовскую область

Ожидается сильный снег. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области ожидается резкое похолодание. Какой будет погода 20 декабря сообщили в донском управлении МЧС со ссылкой на Росгидрометцентр.

В ночь на воскресенье столбик термометра опустится до нуля — минус пяти градусов. При прояснениях — до минус десяти градусов. Днем сохранятся морозы до минус пяти. На юге будет теплее — до плюс двух градусов.

По области выпадут снег и мокрый снег. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега и гололед. Ночью и утром область накроет туман.

— Ветер восточный и северо-восточный. Скорость — пять — десять метров в секунду, — говорится в сообщении МЧС.

Напомним, ранее ведомство предупредило об ухудшении погоды в начале новой недели. 21 и 22 декабря осадки сохранятся. Ожидается до минус 8 — 13 градусов мороза. Ветер усилится до 15 — 18 метров в секунду.

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