41-летнего мужчину разыскивают в Ростовской области

Юрий Логачев почти три месяца не выходит на связь с близкими. Фото:vk.com/lizaalert_rostov

В селе Самарское Азовского района пропал 41-летний мужчина. Юрия Логачева разыскивают с 7 октября. Об этом сообщили в поисковой организации «Лиза-Алерт».

Третий месяц Юрий Логачев не выходит на связь с близкими. Они предполагают, что мужчина может находиться в Ростовской или Московской областях.

Рост пропавшего — 165 сантиметров. У него худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза. При себе у него были документы на свое имя.

АЛЛО

Если вы что-либо знаете о местоположении Юрия Логачева, просьба обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Ранее в Новочеркасске пропала 53-летняя женщина. Почти месяц ее разыскивали родные. 17 декабря стало известно, что ее нашли. юди сообщили о предположительном месте нахождения пропавшей. Жительницу Ростовской области нашли и передали родственникам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пропавшую блондинку из Новочеркасска нашли живой

Жизни и здоровью женщины ничего не угрожает. (Подробности)