Из-за сильного снегопада ухудшится ситуация на дорогах в Ростовской области

Ударят морозы до минус 17. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Донская Госавтоинспекция предупредила водителей об ухудшении ситуации на дорогах. Причина — надвигающиеся на ростовскую область снегопад и морозы.

По данным Росгидрометцентра, с 20 по 23 декабря по области пройдет сильный снег. Столбик термометра может опуститься до минус 17 градусов.

В связи со сложными метеоусловиями водителей просят быть внимательными. Нужно увеличить дистанцию и боковой интервал, двигаться на безопасной скорости. Автомобилистам посоветовали также избегать резких маневров и отказаться от дальних поездок. Проявить осторожность просят и пешеходов.

— В таких погодных условиях в темное время суток пешеходам необходимо обозначить свое присутствие на дороге с помощью световозвращающих элементов, — говорится в сообщении.

Напомним, погода в Ростовской области начнет меняться 20 декабря. В этот день ожидаются сильные осадки, снег и мокрый снег. Температура — от нуля до минус пяти. 21 и 22 декабря снегопад сохранится. Похолодает до минус 8 — 13 градусов, в некоторых районах до минус 17.

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