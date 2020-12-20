В центре Ростова и Нахичевани ограничат движение: рассказываем, где и когда

Дороги перекроют в начале нового года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону в начале года начнут действовать ограничения движения транспорта. Рассказываем, какие участки нужно будет объезжать с января.

6 ЯНВАРЯ — 2 АПРЕЛЯ

Закроют движение по дороге улица 32-я Линия — улица 31-я Линия на участке от улицы Вити Черевичкина до улицы Сарьяна.

5 ЯНВАРЯ — 2 МАЯ

Будет запрещен проезд по улице 19-я Линия на участке от улицы Закруткина до улицы Листопадова. Кроме того, движение ограничат по улицам Листопадова и Богданова от улицы 19-я Линия до улицы 37-я Линия.

В департаменте автодорог сообщили, что причина ограничений — прокладка подземных инженерных коммуникаций.

Напомним, с 4 января закроют проезд по улице Малиновского от улицы Факельной до улицы Типографской. Связаны такие меры с реконструкцией путепровода.

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