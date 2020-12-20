Рабочих придавило цистерной на заводе в Новочеркасске

Пострадавших доставили в больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пять человек придавило цистерной на заводе в Новочеркасске. Происшествие случилось 19 декабря, сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Рабочие пытались переставить кузов полуприцепа для сыпучих грузов. Они хотели переместить его из камеры для покраски в основной производственный цех. В этот момент огромная цистерна упала на людей.

Сотрудник получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу.

По факту происшествия прокуратура организовала проверку.

— Взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом, по ст. 143 УКРФ, — прокомментировали в ведомстве.

Ранее стало известно о другом происшествии в Ростовской области. Трехлетний малыш попал в реанимацию после избиений отчима. Мужчину уже задержали, они находится под стражей. По версии следствия, с ноября он систематически избивал пасынка.

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