Рабочих придавило цистерной на заводе в Новочеркасске

Пострадавших доставили в больницу.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Пять человек придавило цистерной на заводе в Новочеркасске. Происшествие случилось 19 декабря, сообщили в прокуратуре Ростовской области.
Рабочие пытались переставить кузов полуприцепа для сыпучих грузов. Они хотели переместить его из камеры для покраски в основной производственный цех. В этот момент огромная цистерна упала на людей.
Сотрудник получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу.
По факту происшествия прокуратура организовала проверку.
— Взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом, по ст. 143 УКРФ, — прокомментировали в ведомстве.
Ранее стало известно о другом происшествии в Ростовской области. Трехлетний малыш попал в реанимацию после избиений отчима. Мужчину уже задержали, они находится под стражей. По версии следствия, с ноября он систематически избивал пасынка.
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