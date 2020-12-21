Под Ростовом мужчина погиб на железнодорожной станции

Пострадавший погиб в результате аварии Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

40-летний мужчина погиб под колесами поезда в Новочеркасске Ростовской области. Как рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СКФО, трагедия произошла накануне на перегоне Хотунок — Локомотивстрой.

Донские следователи предполагают, что причиной произошедшей трагедии стало грубое нарушение правил безопасности, которыми пренебрег погибший мужчина. Он переходил железнодорожные пути в момент, когда по рельсам ехал поезд. Машинист заметилчеловека, когда уже было слишком поздно. Он просто не успел вовремя затормозить, поэтому произошла авария.

Удар был такой силы, что на теле погибшего мужчины обнаружили многочисленные повреждения.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки сотрудниками управления правоохранительных органов будет принято дальнейшее процессуальное решение.

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