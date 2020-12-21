Заморозки и снег: какой будет погода в Калмыкии и Элисте на этой неделе

В Элисте ожидается облачность и отрицательная температура в будни. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В течение начавшейся недели в Калмыкии и Элисте ночью прогнозируются заморозки, местами до минус 14 градусов. Временами будет идти снег, в выходные снегопад усилится.

Во вторник, по информации Гидрометцентра, днем в Элисте температура будет держаться на уровне минус пяти градусов при постоянной облачности. Ночью похолодает до минус восьми. Схожей будет температура и во вторник днем, а в ночь на среду среду термометры будут показывать около минус восьми градусов.

В восточных районах Калмыкии ночью с четверга на пятницу может похолодать до минус 14 градусов.

Заметного усиления ветра метеорологи не прогнозируют. В выходные дни в Элисте станет теплее, воздух днем прогреется до градуса-двух выше ноля. В выходные возможен снегопад и, как следствие, в утреннее время на дорогах появится ледяная пленка.

В республиканском управлении МЧС считают вероятность природных чрезвычайных ситуаций в понедельник средней. Возможен гололед и налипание снега на линии электропередач.

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