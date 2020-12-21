"Эффектная девочка": "Мисс Россия" в провокационной позе взбудоражила поклонников

Виктория может гордиться своими формами. Фото: "Инстаграм" Виктории Лопыревой

Обладательница титула «Мисс Россия», красавица-блондинка, жена новоиспеченного чиновника Игоря Булатова Виктория Лопырева отдыхает вместе с сыном на Мальдивских островах. Девушка не отказывает себе в солнечных ваннах и пляжных фотосессиях. Так, 21 декабря Виктория опубликовала очередную фотографию в купальнике в своем микроблоге в «Инстаграме».

На снимке девушка запечатлена в белом купальнике, при этом поза весьма провокационна. Девушка стоит на коленях под пальмой, демонстрирую стройные бедра. А на заднем плане – лазурный океан.

Всего за пару часов с момента публикации пост набрал сотни лайков и множество комментариев.

- Эффектная девочка, - написал один из поклонников.

Второй сравнил девушку с богиней, а третий – с огнем.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" сообщала, что Виктория Лопырева в дубайском отеле порассуждала о «культуре страха». Красавица считает, что с помощью этой эмоции можно манипулировать людьми.

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Виктория Лопырева в дубайском отеле порассуждала о «культуре страха»

Обладательница титула «Мисс Россия – 2003», жена новоиспеченного чиновника и мать очаровательного сынишки Виктория Лопырева судя по статусу в «Инстаграме» сейчас находится не в Коми. Отметим именно в этом регионе ее супруг Игорь Булатов начал политическую карьеру.

В своем аккаунте в социальной сети красавица обозначила свое место положения как Дубай.