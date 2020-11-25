Виктория Лопырева в дубайском отеле порассуждала о «культуре страха»

Виктория радует подписчиков яркими снимками. Фото: официальный аккаунт Виктории Лопыревой в "Инстаграм"

Обладательница титула «Мисс Россия – 2003», жена новоиспеченного чиновника и мать очаровательного сынишки Виктория Лопырева судя по статусу в «Инстаграме» сейчас находится не в Коми. Отметим именно в этом регионе ее супруг Игорь Булатов начал политическую карьеру.

В своем аккаунте в социальной сети красавица обозначила свое место положения как Дубай.

На днях Виктория выложила в «Инстаграм» очередной снимок. На фото девушка сидит на полу в отеле, рядом с ней стоит чашка кофе. А следом идет пост, в котором Виктория высказывает свое мнение о психологии страха.

Блондинку подвигла на эти рассуждения книга «Культура страха».

В этой теме Лопырева увидела связь с пандемией. Дальше Виктория отметила, что существует два вида страха – рациональный и иррациональный.

В первом случае эта эмоция помогает выжить.

- Например, страх обжечься огнем. А есть и иррациональные страхи, которые нам мешают - это те программы, которые нам вложили в детстве или которые мы приобрели в процессе жизненного опыта, - пишет Виктория.

Дальше она говорит о том, что многие страхи живут в нашем подсознании.

- Например, все знают, что нельзя смотреться в разбитое зеркало. Почему не смотрим? На самом деле правильно спросить себя «чего боимся, если посмотрим?» - вот и выявится иррациональный страх, - подытожила девушка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ростовская красавица Виктория Лопырева изучает достопримечательности Коми

Она отправилась в республику следом за мужем

Известная ростовчанка Виктория Лопырева сейчас обживается на новом месте - в республике Коми. Совсем недавно ее муж получил там пост председателя Правительства.

Пока красавица знакомится с местными достопримечательностями. Она уже увидела своими глазами геологический памятник в Троицко-Печорском районе Республики Коми - Маньпупунер. Тысячи лет назад это были горы, а сейчас это семь возвышений высотой от 30 до 42 метров. Она также побывала на знаменитой Пожарной каланче в Сыктывкаре, который является памятником архитектуры.

«Танцы с бубнами не помогают»: Виктория Лопырева рассказала о том, какие проблемы возникли с сыном

За советом красавица обратилась к другим мамам

Виктория Лопырева, обладательница титула «Мисс Россия», рассказала в социальных сетях о том, с какими трудностями ей пришлось столкнуться на стезе своего материнства.

Так, по ее словам, сынок Марк-Лео наотрез отказывается стричься.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!